«Они специально?!» Дорожники закатали люки канализации в асфальт

Общественники Челябинска обнаружили на отремонтированных дорогах заасфальтированные люки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, проводя мониторинг отремонтированных дорог, эксперты недосчитались люков. Сопоставляя фотоснимки разных месяцев, они выяснили, что дорожники их попросту заасфальтировали.

Рейд по «убитым» дорогам был инициирован общественниками после серии аварий на автодороге на улице Энгельса в Челябинске, которая отремонтирована в этом году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».

«К качеству выполненных работ самого полотна у нас претензий нет, а вот состояние люков – аварийное. Еще в конце августа мы зафиксировали, что на перекресте улиц Энгельса и Коммуны из-за незаконченных работ по выравниванию высотности люка дорога имеет провал в 15-20 сантиметров. Об этом факте мы сообщили представителям власти во время совместного выездного мониторинга», – сообщил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Челябинской области Олег Гудимов. Дорожники выставили пустотный водоналивной блок, который в темноте был незаметен. В итоге сначала его сбила машина, а позже его сдуло. Из-за того, что аварийный участок не отремонтировали, а предупредительные знаки отсутствовали – 6 и 7 сентября в люк провалились две машины. «Данный факт считаем вопиющим, недопустимым и требующим незамедлительного внимания контрольно-надзорных органов», – заявил общественник.

В ходе мониторинга общественники выяснили, что опасные люки подстерегают автолюбителей на отремонтированных участках дорог по улице Энгельса, на Свердловском проспекте, а также проспектах Ленина и Победы. Кроме того, активисты организации выявили любопытный факт. «Осматривая отремонтированную улицу Красную, мы обнаружили, что на ней отсутствуют люки. Дорожники укатали все коммунальные сети под асфальт. А вот на проспекте Ленина они применили индивидуальный подход – люки закатаны в необъяснимом избирательном порядке. Теперь в случае аварийной ситуации коммунальным службам перед устранением катаклизма придется перерыть все дорожное полотно в поисках прохода к сетям. Хочется напомнить, что эти дороги отремонтированы по федеральной программе. На работы по улице Красной потрачено более 30 миллионов рублей, Энгельса – более 33 миллионов рублей, на проспекте Победы – почти 100 миллионов рублей», – рассказал представитель общественников Сергей Ахраменков.

Попустительство властей и отсутствие межведомственного взаимодействия в Челябинске приводит к нерациональной трате средств, подчеркивают эксперты. «Складывается ощущение, что коммунальщики и дорожники специально вредят друг другу. Одни люки закатывают, другие новые дороги перекапывают. В столице Южного Урала из семи дорог, отремонтированных в прошлом году по программе «Безопасные и качественные дороги», только одна не была вскрыта коммунальщиками. Боюсь, что в 2018 году та же ситуация постигнет девять крупных объектов, отремонтированных этими летом-осенью. По логике сначала необходимо чинить сети, а затем делать дороги. В Челябинске все происходит с точностью до наоборот. В итоге из федерального бюджета впустую выделяются огромные средства. Ведь отремонтированные сегодня дороги уже завтра могут снова стать «убитыми», – отметил Гудимов.

Также общественники отметили, что при ремонте полотна не учитываются съезды на второстепенные и дворовые дороги. При этом перепады высот достигают 20 сантиметров. С результатами мониторинга эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Челябинской области намерены познакомить дорожников, сетевиков, представителей власти и контрольно-надзорных органов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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