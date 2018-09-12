После исчезновения копейской школьницы возбудили дело об убийстве

В СКР считают, что 16-летнюю школьницу из Копейска могли убить.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении СКР по Челябинской области, в связи с наличием угрозы жизни и здоровью 16-летней копейчанки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Напомним, школьница пропала вечером 10 сентября во время вечерней прогулки. По словам ее подруги, девушка отдала ей свои телефон и очки, чтобы та на следующий день принесла их в школу, и отправилась домой. Однако домой копейчанка так и не пришла.

«В настоящее время силами правоохранительных органов и волонтеров ведется поиск ребенка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», – заявили в региональном следственном управлении СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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