Осужден южноуралец, укравший лошадей на два миллиона рублей

В Челябинской области конокрад увел полсотни лошадей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Уйский районный суд вынес приговор в отношении 50-летнего жителя Нагайбакского района. Он признан виновным в краже в особо крупном размере.

В суде установлено, что мужчина в ноябре 2017 года приехал на территорию Уйского района, где используя лошадей, обученных для верховой езды, со свободного выпаса похитил 46 лошадей на общую сумму свыше 1,9 миллиона рублей.

Часть похищенного скота (15 лошадей) возвращено потерпевшим в результате оперативной работы сотрудников полиции, без участия конокрада, 2 лошади найдены хозяевами на территории другого района самостоятельно.

В ходе предварительного следствия южноуралец вину не признал. Но на основании представленных стороной обвинения доказательств, вина мужчины в суде была доказана.

Суд приговорил виновного к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на 1 год.

В пользу потерпевших в счет возмещения имущественного вреда взыскано 1 миллион 225 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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