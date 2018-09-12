Москва направила 113 миллионов рублей на развитие мусоросортировки на Южном Урале

Челябинская область получит дополнительные 113 миллионов федеральных рублей на создание объектов обращения с отходами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, по поручению главы региона Бориса Дубровского на Южном Урале создаются новые объекты обращения с твердыми коммунальными отходами. На эти цели из федерального бюджета в следующем году будет выделено еще 113 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря работе Челябинской области в 2018 году по созданию новой системы обращения с отходами.

«Наша задача – снизить нагрузку на окружающую среду, ликвидировать несанкционированные свалки, построить цивилизованную систему сбора, утилизации и рекультивации мусора. И в текущем году на строительство инфраструктурных объектов нам удалось привлечь федеральные средства в размере 113 миллионов рублей. Челябинская область вошла в число первых 20 регионов, которым выделены деньги, поступающие в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора производителями. Наш регион стал единственным, который уже приступил к освоению выделенных федеральных средств», – подчеркнул Борис Дубровский.

Добавим, что по решению губернатора Дубровского из областного бюджета на эти цели было направлено 26 миллионов рублей. На эти деньги в 2018 году началось строительство двух мусоросортировочных комплексов в Горном кластере – в Сатке и Трехгорном – общей мощностью 90 тысяч тонн в год. В Карабаше (Карабашский кластер) возводится мусоросортировочный комплекс мощностью 33 тысячи тонн в год. В Кыштымском кластере в Снежинске поставят комплекс мощностью 10 тысяч тонн в год.

В 2019 году на федеральные деньги на территории региона появятся новые мусоросортировочные комплексы в Горном кластере – в Аше и Усть-Катаве. Также в планах создание установки по утилизации отходов, которые остаются после выборки вторсырья. Кроме того, региональными операторами рассматриваются варианты создания дополнительных мусороперегрузочных станций на обслуживаемой территории.

Челябинск, Виктор Елисеев

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