В Челябинске вынесли приговор рецидивисту, пугавшему малышей своим «достоинством»

Челябинский областной суд огласил приговор мужчине, обвиняемому в действиях сексуального характера в отношении малолетних.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, челябинец уже был судим, в том числе за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, освободился из мест лишения свободы в декабре 2016 года. А 13 июня 2017 года пьяный мужчина демонстрировал обнаженный половой орган детям, гулявшим во дворах домов Ленинского района Челябинска.

Во время судебного разбирательства челябинец вину не признал, заявив, что потерпевшие его оговаривают.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел частичное признание вины подсудимым на досудебной стадии производства по уголовному делу и активное способствование раскрытию преступления. Кроме того, суд учел наличие у обвиняемого психического расстройства и расстройства сексуального предпочтения, не исключающих вменяемости. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 10 лет. Кроме того, наряду с основным наказанием суд назначил Демину принудительную меру медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 12.09.18

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