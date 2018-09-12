В Копейске воспитанники частного детского сада едва не погибли в огне

В Челябинской области воспитанники частного детского сада могли пострадать во время пожара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд признал местную жительницу виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет. Женщину приговорили к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

Этим же приговором она оправдана по части 1 статьи 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере) за отсутствием в действиях состава преступления, с признанием права на реабилитацию.

Копейчанка признана виновной в том, что организовав в Копейске в квартире жилого дома частный детский сад с нарушением требований противопожарной безопасности, оказывала услуги по уходу и присмотру за 15 малолетними детьми. 21 марта прошлого года в подъезде начался пожар, и выход из квартиры, где находился детский сад, был перекрыт огнем, квартира заполнилась дымом: жизни и здоровью детей угрожала реальная опасность.

Органами предварительного следствия она также обвинялась в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации. Суд первой инстанции оправдал ее по этому составу преступления, посчитав, что стороной обвинения не представлено достаточных доказательств, подтверждающих ее виновность. Государственный обвинитель обжаловал приговор в части оправдания. Осужденная также обжаловала приговор суда, просила оправдать в полном объеме.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора, отменив оправдательную часть приговора и направив уголовное дело в этой части на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Обвинительная часть приговора оставлена без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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