Сил не хватило: в Кыштыме «камбэк» КАМАЗа оставил микрорайон без электричества

Неуправляемый большегруз оставил без электроэнергии микрорайон в Кыштыме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 11 сентября в районе Нижнего Кыштыма.

Около 16:30 на улице Куйбышева водитель на КАМАЗе с груженым прицепом попытался подняться в гору. Однако сил у машины не хватило, а шофер не смог большегруз удержать. «Автомобиль совершил откат и наехал на забор, ограждающий опору ЛЭП, а затем и на саму опору, тем самым повредив ее. После ДТП водитель уехал, но после вернулся на место. По его словам, ему необходимо было срочно доставить груз на место», – цитирует kyshtym24.ru госинспектора дорожного надзора Евгения Агеева.

В отношении водителя были составлены административных протокола: за оставление места ДТП и повреждение ограждения и опоры линии электропередач. Между тем, энергетикам пришлось проводить аварийные работы: в результате ДТП без электроэнергии остался целый микрорайон.

Челябинск, Виктор Елисеев

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