Челябинец, воевавший к Сирии, получил 16 лет «строгача»

Челябинец, присоединившийся к террористической группировке, получил 16 лет колонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, 11 сентября Приволжский окружной военный суд признал жителя Челябинска виновным в организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, а также прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, уголовное дело возбуждено и расследовано следственным отделом контрразведки.

Судом установлено, что молодой человек причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований в Сирийской Арабской Республике в составе международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (деятельность организации на территории Российской Федерации запрещена законом).

Кроме того, южноуралец принимал непосредственное участие в создании пропагандистского интернет-ролика, оправдывающего деятельность боевиков-исламистов в Сирии, России и странах Центрально-Азиатского региона.

Суд приговорил исламиста к лишению свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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