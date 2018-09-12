Южноуралец с ведром на голове напал на продавца в Сочи

Житель Челябинской области с ведром на голове ограбил магазин в Сочи на 2 тысячи рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, с сообщением о нападении в дежурную часть УВД по городу Сочи обратилась продавец одного из местных продуктовых магазинов.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина вошел в помещение торговой точки с ведром на голове и под угрозой физической расправы похитил из кассы две тысячи рублей, после чего скрылся», – рассказали в полицейском ведомстве.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала недалеко от места происшествия предполагаемого грабителя. 31-летнего приезжего из Челябинской области доставили в отдел полиции.

В настоящее время в отношении южноуральца следственным отделом УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.

Челябинск, Виктор Елисеев

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