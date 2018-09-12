ММК поможет разработать единый стандарт внедрения инноваций

ММК участвует в разработке стандарта внедрения технологий и инноваций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания войдет в состав Экспертной группы по разработке в России Стандарта внедрения технологий и инноваций. Единый методический документ позволит повысить спрос на российские технологии, а также будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественных компаний.

Стандарт будет представлять собой рекомендации по выстраиванию работы с внешними инновациями, а также по другим мерам, направленным на повышение эффективности крупных компаний и формирование комфортной бизнес-среды внедрения новых технологий и решений. При разработке регламента будут учтены лучшие российские и международные практики, а также ранее проведенные исследования в области внедрения инноваций.

Разработка документа осуществляется на площадке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), организовавшего 7 сентября 2018 года в Москве стратегическую сессию с участием представителей 50 корпораций и институтов развития, работающих с инновациями, среди которых Фонд «Сколково», АО «Российская венчурная компания», Фонд развития интернет-инициатив и другие.

При подготовке Стандарта предлагается учитывать рекомендации и предложения Экспертной группы, в состав которой войдет и Магнитогорский металлургический комбинат, проводящий активную инновационную политику и имеющий уникальный опыт обновления производственных фондов.

«Работа в составе Экспертной группы позволит ММК узнать чужой и поделиться своим опытом построения внутрикорпоративных инновационных процессов», – говорит руководитель функционального центра Магнитогорского металлургического комбината в «Сколково» Георгий Ларин, принявший участие в стратегической сессии АСИ. Для ММК важно, чтобы разрабатываемый Стандарт носил рекомендательный характер и не предусматривал последующую обязательную сертификацию предприятий России, добавляет он. «Текущий рост и многообразие цифровых и нецифровых технологий и вариативность развития металлургических рынков не позволяют устанавливать жесткие рамки инновационных процессов предприятий», – отмечает представитель Магнитки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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