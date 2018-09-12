«Облагородили»: на Урале заасфальтировали берега уникального озера

Побережье памятника природы – озера Тургояка закатали в асфальт. Минэкологии не возражало.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», владельцы дома отдыха решили заасфальтировать береговую линию озера Тургояк. Строительные работы приостановила природоохранная прокуратура Челябинской области после жалобы местных жителей. Об этом сообщили активисты движения «Гражданский патруль».

В ходе внеплановой проверки выяснилось, что работы ведутся ООО «Золотой пляж» незаконно. К моменту приезда специалистов компания завершала строительство дороги на полуострове «Тещин язык».

«В рамках так называемого благоустройства территории владельцы дома отдыха изменили береговую линию озера и нарушили природный рельеф по периметру бухты «Инышкинская курья» в акватории озера, асфальтировали все под самые корни, – рассказывает активист общественного движения защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Анна Сизова. – Возмущает поведение нашего министерства экологии. О проблеме мы сообщили еще в июне, но в ведомстве тогда заявили, цитирую: «работы по благоустройству территории клуб-отеля «Золотой пляж» проводятся в соответствии с утвержденной проектной документацией и при наличии положительного заключения государственной экспертизы». Прокурорская проверка эту информацию почему-то опровергла».

Прокуратура установила, что работы выполнены за пределами арендованного участка, с использованием строительной техники, в границах водоохраной и охранной зон памятника природы Челябинской области, при отсутствии разрешительных документов.

В настоящее время по поручению надзорного органа специалисты регионального министерства экологии оценивают ущерб, нанесенный окружающей среде в результате незаконной хозяйственной деятельности ООО «Золотой пляж». В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении. Прокуратурой руководству «Золотого пляжа» вынесено представление об устранении выявленных нарушений.

Отметим, что озеро Тургояк – один из символов Южного Урала. В презентации на главной странице официального сайта правительства Челябинской области он упоминается первым среди знаковых объектов региона и называется «младшим братом Байкала».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.09.18

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