В Еманжелинске обсудили новые пути развития машиностроительной отрасли

В Челябинской области ищут пути развития машиностроения с опорой на производственную кооперацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский в рамках визита в Еманжелинский район ознакомился с работой производственной компании «Ходовые системы», которая входит в Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин. Также глава региона провел совещание, где обсудили перспективы развития производственного объединения.

«Во всем мире кластерный подход считается достойной альтернативой крупным производствам. Небольшие компании более мобильны, быстро реагируют на изменение спроса, при этом имеют высокую производительность труда, у них ниже издержки. Южноуральский промышленный кластер объединяет производство и науку – это тоже плюс. Отмечу, что на предприятиях кластера работает меньше 400 человек. При этом только годовая выручка составит оценочно миллиард рублей. Считаю этот подход эффективным и полезным для развития территории и региона в целом», – подчеркнул Борис Дубровский.

Создание кластеров и индустриальных парков – является одной из основных задач, которую ставит губернатор Борис Дубровский. Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин был создан на территории Еманжелинского района осенью 2017 года. В текущем году производственное объединение получило сертификат, подтверждающий его полное соответствие специализированным организациям и промышленным паркам. Он стал вторым сертифицированным промышленным кластером в регионе.

«В Челябинской области машиностроение сохранено как самостоятельная отрасль. У нас традиционно сильная конструкторская школа, наши легендарные конструкторские бюро, способные генерировать уникальные технические решения. На предприятиях работают рабочие и инженерные кадры, способные эти решения воплощать в жизнь. Мы гордимся своим индустриальным наследием, но время требует новых подходов. Заводы-гиганты постепенно уступают место холдингам, промышленным кластерам, растет роль производственной кооперации. Более гибкие формы позволяют малым предприятиям выходить на большие рынки, в том числе зарубежные, а мы им помогаем. К решению задач по высокотехнологичному импортозамещению успешно подключаются небольшие предприятия, индивидуальные предприниматели, вузы и техникумы. Яркий пример такого сотрудничества – деятельность Южно-Уральского промышленного кластера, созданного по инициативе ПК «Ходовые системы», – отметил Борис Дубровский на совещании по перспективам развития кластера.

Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин начал работу в сентябре 2017 года. Его главная задача – развитие отрасли машиностроения и производства запасных частей колесных и гусеничных машин промышленного, сельскохозяйственного и лесного назначения. Он также нацелен на развитие инфраструктуры исследований и разработок, эффективную коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности.

В кластер входят предприятия и индивидуальные предприниматели, инфраструктурные организации, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный технический колледж» и Центр Кластерного развития Челябинской области. У кластера высокий инновационный потенциал, который обеспечивается за счет тесной кооперации предприятий и предпринимателей с федеральными и региональными институтами развития и научно-образовательными центрами.

Благодаря постоянному и плотному взаимодействию участников кластера складывается реальная картина текущих тенденций развития и проблем отрасли. Совместная работа позволяет формулировать и вносить взвешенные предложения для корректировки нормативной базы, выявлять наиболее актуальные области научных исследований и сосредотачивать совместные усилия и компетенции для решения множества технологических, производственных, административных и иных вопросов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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