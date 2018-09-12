Следователи проверяют информацию о попытке изнасилования в лагере 11-летней жительницы Южного Урала

В Башкирии начали проверку информации о нападении на 11-летнюю жительницу Челябинской области в детском оздоровительном лагере.

Напомним, ранее в прессе появилась информация об инциденте, произошедшем с детском образовательном учреждении на территории Республики Башкортостан. О произошедшем рассказал житель Челябинской области.

По словам мужчины, его 11-летняя дочь отдыхала по путевке в детском оздоровительном лагере. В один из вечеров несколько воспитанников остались без взрослого глаза. Тогда два мальчика 11 и 12 лет схватили девочку, начали избивать и пригрозили, что изнасилуют. Напуганной воспитаннице удалось вырваться и убежать к старшей сестре. Девочки позвонили родителям.

Руководство лагеря зафиксировало инцидент, но в полицию о нем почему-то не сообщило.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Башкортостан, по факту инцидента начата доследственная проверка. «В результате мониторинга средств массовой информации выявлено, что в средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что в одном из детских лагерей, расположенном на территории Республики Башкортостан, двое несовершеннолетних причинили телесные повреждения 11-летней девочке, приехавшей на отдых из Челябинской области, – сообщили в ведомстве. – Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по данному факту организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям сотрудников детского учреждения. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение».

Челябинск, Виктор Елисеев

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