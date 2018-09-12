Экс-замминистра экономики Челябинской области оспорил увольнение в суде

Первый замминистра экономики Челябинской области Антон Бахаев подал в суд на свое увольнение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-чиновник, заключенный в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, направил в Центральный районный суд Челябинска иск с требованием признать незаконным постановление о своем увольнении «в связи с утратой доверия» и восстановить его в должности. Его рассмотрение назначено на 3 октября.

Напомним, 19 июля сотрудниками УФСБ России по Челябинской области по подозрению в многомиллионном мошенничестве в ходе подготовки российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске осенью минувшего года, был задержан первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев. Речь идет об ущербе бюджету в 3,8 миллиона рублей.

Замминистра отправили под арест на два месяца – до 19 сентября 2018 года.

А в начале августа губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление о его увольнении. «Расторгнуть служебный контракт, уволить Бахаева Антона Александровича от замещаемой должности заместителя министра экономического развития Челябинской области и уволить с государственной гражданской службы 3 августа 2018 в связи с утратой доверия», – говорится в документе.

«В результате проведенной проверки установлен факт предоставления Антоном Бахаевым заведомо недостоверных и неполных сведений об имуществе за 2015-2017 годы», – сообщили в правительстве Челябинской области.

Речь идет о двух участках в миасском элитном поселке «Тихая заводь», которые Бахаев не указал в декларации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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