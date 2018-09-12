Отношения Челябинской области и Узбекистана выходят на новый уровень

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел рабочую встречу с делегацией Республики Узбекистан. В рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, поставок сельскохозяйственной продукции, торгово-экономического сотрудничества и развития кооперации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», товарооборот между Южным Уралом и Узбекистаном в 2017 году составил 291 млн долларов, что выше уровня предыдущего года на 76%. Тенденция увеличения сохранилась и в текущем году – за первые 6 месяцев 2018 года взаимный товарооборот достиг 152 млн долларов, что на 40% больше аналогичный прошлогодних показателей.

«Наши торговые отношения набирают обороты. Хорошим катализатором стали официальные и деловые встречи в рамках визита делегации Челябинской области в Ташкент в мае текущего года, – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.– Уже сложился пул «якорных» предприятий, которые серьезно активизировали товарооборот с Республикой Узбекистан – «Союзпищепром», «Макфа», «Сигма», «Ресурс». Объем экспортных поставок приближается к 12 тысячам тонн. Подписано соглашение о сотрудничестве между агрохолдингом «Чурилово» и компанией «Узагроэкспорт». Считаю, что перспективы увеличения товарооборота у нас более чем реальные. А как показывает практика, вслед за торговлей приходят и долгосрочные совместные проекты в производстве. Уверен, что результативность вашей поездки в Челябинскую область будет значительной для обеих сторон».

Напомним, по результатам официального визита делегации РФ в Узбекистан в июне 2018 года при поддержке правительства Республики Узбекистан южноуральский агрохолдинг «Чурилово» заключил стратегическое соглашение с государственной холдинговой компанией Узбекозиковкатхолдинг и ее подразделением «Узагроэкспорт» и ведущими сельхозпроизводителями на поставку сезонных овощей и фруктов. С июля начались поставки на территорию Урала и Сибири из Узбекистана. За это время получено и реализовано более 700 тонн плодоовощной продукции.

В целом, объем экспорта сельскохозяйственной продукции Челябинской области в Узбекистан за 2017 год составил 11,745 тысячи тонн (масло растительное, картофель и продукты зернопереработки). Из Республики Узбекистан на территорию региона, в свою очередь, было ввезено 1,45 тысячи тонн фруктов, сухофруктов и орехов. Кроме того, по итогам визита делегации Челябинской области в Республику Узбекистан в июне 2018 года проведен отбор 80 учащихся Ташкентского государственного аграрного университета для прохождения обучения в ЮУрГАУ (возможно увеличение количества узбекских студентов до 150 человек). Преподаватели ЮУрГАУ на регулярной основе участвуют в совместных научных конференциях, организована практика и стажировки студентов.

«Мы уверены, что наши торгово-экономические отношения будут в дальнейшем развиваться на взаимовыгодной и плодотворной основе», – отметил первый заместитель генерального прокурора Республики Узбекистан Эркабай Таджиев.

«В наших отношениях есть потенциал, и мы готовы дать им новый импульс», – резюмировал Борис Дубровский.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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