Школа не справляется: в Челябинске растет спрос на репетиторов

Российская школа все меньше справляется со своей основной функцией – обучающей. Такой вывод можно сделать, анализируя динамику спроса на рынке услуг в сфере факультативного образования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за год востребованность репетиторов в целом по стране увеличилась на 37%.

По данным Avito, дополнительные уроки по иностранным языкам в Челябинске стали на 24% популярнее, чем годом ранее, занятия по другим предметам из образовательных программ школ и вузов – на 32%, услуги педагогов по детскому развитию – на 80%.

По сравнению с прошлым годом совокупный объем предложений от репетиторов в Челябинске вырос на 35% (в целом по России – на 32%). Больше всего увеличилось число объявлений об услугах педагогов по детскому развитию – на 64%, предложение репетиторов по школьным и вузовским предметам выросло на 39%, преподавателей иностранных языков – на 22%.

Средние цены занятий в Челябинске за год выросли на 4% – с 360 до 376 рублей в час. В целом по России, как и год назад, за частные уроки берут менее 460 рублей в час.

Дороже всего дополнительные уроки обходятся москвичам – 848 рублей в час и петербуржцам – 688 рублей в час). Дешевле всего заниматься с репетитором в Тольятти 311 рублей в час. Отметим, что в Новосибирске ставки изменились заметнее остальных городов – снизились на 11% за год.

В Челябинске дороже всего стоят занятия с репетитором по иностранным языкам – в среднем 398 рублей в час (+13%), по другим школьным и вузовским предметам час с репетитором обходится в среднем в 374 рубля в час (+6%), занятия по детскому развитию из-за роста конкуренции подешевели – 357 рублей в час (-5%).

По мнению специалистов, востребованность репетиторов в сентябре снова возрастет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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