В Челябинске за счет бюджета собираются расселять несуществующие дома

В Челябинске за бюджетные деньги собираются повторно расселить уже расселенные ветхие дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области, согласно официальным данным, аварийными домами, подлежащими сносу в 2018-2021 годах, признаны 1 тысяча 6 строений, в которых проживает почти 18 тысяч человек.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Челябинской области провели мониторинг состояния аварийных домов, включенных в список, и обнаружили, что на самом деле некоторых зданий в качестве жилых не существует.

«В Челябинске сложилась крайне странная ситуация. Из официальных источников мы знаем, что строение на Дегтярева – 30 было расселено в 2014 году, а на Сталеваров – 84б – в прошлом году. Однако эти объекты значатся на сайте государственной корпорации Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства как аварийные, подлежащие переселению и сносу с 2018 года.

Безусловно, очень хорошо, что люди уже обрели новое жилье. Непонятно только, зачем чиновники внесли эти «потемкинские» дома в новую программу, если вопрос с улучшением качества жизни людей был давно решен. Причем, изучив сайт «Реформа ЖКХ», мы обнаружили в Челябинске 18 таких строений – они расселены до 2017 года, но оказались в программе на 2018-2021 годы.

В лучшем случае чиновники хотят таким образом улучшить свои показатели по реализации программы, в худшем – необходимо внимание контрольно-надзорных органов», – отметил эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Возникли серьезные претензии у проверяющих и по нерасселенным домам:

«Методом случайной выборки мы отобрали 10 аварийных домов в Челябинске и Копейске, которые посетили, посмотрели состояние зданий, пообщались с жителями. У людей настроение «чемоданное», им хочется поскорей переехать. Они знают, что их дом признан аварийным и попал в программу переселения, но никакой иной информацией не обладают: не знают, когда и куда переедут. Жить же в ветхих строениях им крайне сложно. Управляющие компании (УК) не устраняют существующие коммунальные проблемы», – рассказал активист регионального отделения ОНФ в Челябинской области Игорь Шакиров. Он отметил, что больше всего жалоб от живущих в аварийных домах на сырые подвалы, протекающие крыши и несоблюдение режима вывоза мусора.

Эксперты Народного фронта подчеркивают: аварийные дома, находящиеся в процессе эксплуатации, подлежат обязательному обслуживанию управляющими компаниями. Общественники рекомендовали жильцам сообщать в УК о возникающих коммунальных проблемах в письменной форме, оставляя себе копию обращения с входящим номером и датой принятия. Только документальное подтверждение факта жалобы позволит отстоять права пострадавших.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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