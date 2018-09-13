В аэропорту Челябинска погрузчик врезался в самолет

Рейс из Челябинска в Москву отложили из-за аварии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ночью 11 сентября. И произошедшем предупредили пассажиров рейса.

В итоге рейс на Москву отложили сначала на час, а позднее пассажирам предложили дождаться вылета в гостинице.

В самолет врезалась спецтехника. В результате столкновения борт оказался поврежден, поэтому вылетавшим в Москву пришлось дожидаться следующего рейса. В итоге вылететь они смогли лишь сегодня утром. По данным 31tv.ru, пассажирам пришлось дожидаться вылета около шести часов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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