В аэропорту Челябинска погрузчик врезался в самолет

Рейс из Челябинска в Москву отложили из-за аварии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ночью 11 сентября. И произошедшем предупредили пассажиров рейса.
В итоге рейс на Москву отложили сначала на час, а позднее пассажирам предложили дождаться вылета в гостинице.
В самолет врезалась спецтехника. В результате столкновения борт оказался поврежден, поэтому вылетавшим в Москву пришлось дожидаться следующего рейса. В итоге вылететь они смогли лишь сегодня утром. По данным 31tv.ru, пассажирам пришлось дожидаться вылета около шести часов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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