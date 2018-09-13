Эксперт: Бюрократия загнала легкую промышленность в коллапс

Все попытки вывести из глубочайшего кризиса легкую промышленность России разбиваются о неповоротливую бюрократическую систему. Об этом заявил эксперт МЭФ, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Россия переживает хлопковый коллапс: в 2017 году импорт хлопкового волокна в Российскую Федерацию сократился в 2 раза.

«Это колоссальные проблемы для той же Ивановской области, где находится 85% всех наших текстильных предприятий, – отметил эксперт. – И мы об этом говорили ещё десять лет назад, когда продвигали необходимость развития в Центральной Азии наших инвестиций для выращивания хлопкового сырья, с одной стороны, а с другой – форсированного развития льняного комплекса в нашем Нечерноземье. Этого сделано не было, теперь мы пожинаем плоды многомудрого бездействия». По мнению специалистов, лён может возместить дефицит хлопка практически на 100%.

«Лен, как экологический материал, на порядок интересней, чем хлопок, – считает Крупнов. – В центральной России основой для всего текстиля должна быть льняная индустрия. Тем более сейчас есть поручение Дмитрия Козака о подготовке дорожной карты по развитию индустрии льна. Это очень серьёзный сигнал и даёт очень хорошие перспективы развития».

Вопросы развития отрасли будут обсуждаться 14 сентября на заседании Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики. Впрочем, все перспективные планы могут разбиться о неповоротливую российскую бюрократию:

«Лёгкая промышленность находится в глубочайшем кризисе. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что стратегия развития отрасли до сих пор не утверждена, хотя по поручению правительства РФ она должна была быть введена ещё летом 2015 года. Основная причина стагнации и регресса лёгкой промышленности заключается в отсутствии стратегического планирования и собственной сырьевой базы, – подчеркивает эксперт. – Ни по коже, ни по пряже, ни по шерсти в России не организованы правильно процессы производства исходного сырья и его первичной переработки. К сожалению, нет понимания, что данная проблема может решаться исключительно через проектирование и организацию новых национальных индустрий – без этого любые вливания в виде так называемых «мер государственной поддержки» будут в основном переводом бюджетных денег в никуда».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 13.09.18

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