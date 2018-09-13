Скверный анекдот: приставы достали должника из шкафа

В Челябинске алиментщик спрятался от приставов в шкафу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в число подопечных отдела судебных приставов Тракторозаводского района Челябинска в августе 2013 года. На сегодняшний день его задолженность по алиментам составляет более 680 тысяч рублей.

Челябинец не имеет официального заработка, но, судя по обстановке квартиры, где он живет с сожительницей, у него есть определенный достаток – маргиналом должника назвать нельзя. Но чувство ответственности у него явно атрофировано. Все годы он скрывался от судебных приставов, от бывшей супруги, накопил солидный долг, в связи с чем был ограничен в водительских правах, праве выезда за границу, а в 2017 году привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов. Суд назначил ему 100 часов обязательных работ, к отбытию которых он так и не приступил.

Судебные приставы многократно выходили по адресу должника, большей частью дверь оставалась закрытой, а в редкие моменты, когда квартира открывалась, приставам сообщали, что мужчина здесь не живет. Должника объявили в розыск. Опрос соседей показал, что в интересующей приставов квартире обитают мужчина с женщиной, мужчина каждое утро идет на работу. По описаниям он явно соответствовал портрету должника.

Было принято решение посетить этот адрес еще раз, но не в вечернее время, а рано утром. Дверь вновь открыла женщина. Театрально возмутившись, она в очередной раз сообщила о расставании с разыскиваемым, но информация о том, что ее бывший спутник объявлен в розыск, сразу погасила ее возмущение. Войдя в квартиру, приставы увидели еще неубранную постель на разложенном диване. О том, что это супружеская постель, говорили две смятые подушки. Пристав попросил разрешения осмотреть балкон, хозяйка смутилась, что еще больше утвердило гостей в верности направления поиска должника. На балконе стоял шкаф, где и нашли алиментщика сидящим на корточках.

Должнику были предъявлены постановления о розыске и принудительном приводе, после чего ему ничего не оставалось, как подчиниться требованиям пристава и отправиться в отдел. Мужчину ознакомили с размером долга, сообщили, что в отношении него ведется сбор материалов на возбуждение уголовного дела за неуплату алиментов, а также предупредили о возможном привлечении к административной ответственности за уклонение от отбытия обязательных работ.

На вопрос о причинах долга по алиментам южноуралец озвучил привычную приставам версию: жена не дает видеться с сыном, поэтому он и не платит алименты. Но после произошедших событий пообещал выстроить диалог со взыскателем и попробовать решить долговой вопрос. Что касается неотработанного наказания, то уже через несколько дней после встречи с приставом мужчина представил документ о своем трудоустройстве в муниципальной организации по благоустройству улиц и дворов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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