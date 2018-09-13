Два выстрела в голову: у челябинского кладбища убили мужчину

В Челябинске выясняют обстоятельства гибели бывшего кандидата в депутаты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, вечером 12 сентября в лесополосе около одного из домов по улице Блюхера Центрального района областного центра был обнаружен 47-летний местный житель с огнестрельным ранением, который впоследствии скончался.

По предварительной информации, мужчину с двумя огнестрельными ранениями в голову обнаружила жена недалеко от Митрофановского кладбища. Личность погибшего установлена. Несколько лет назад он баллотировался в совет депутатов Локомотивного городского округа. Тогда мужчина был безработным. О его занятиях в последнее время также ничего не известно.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по факту убийства.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления и всех обстоятельств произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.09.18

Токсично: в популярных средствах для мытья посуды обнаружены опасные вещества. / Скверный анекдот: приставы достали должника из шкафа. / Уральцам предлагают отправиться на «охоту» со смартфоном. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»