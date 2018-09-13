Два выстрела в голову: у челябинского кладбища убили мужчину

В Челябинске выясняют обстоятельства гибели бывшего кандидата в депутаты.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, вечером 12 сентября в лесополосе около одного из домов по улице Блюхера Центрального района областного центра был обнаружен 47-летний местный житель с огнестрельным ранением, который впоследствии скончался.
По предварительной информации, мужчину с двумя огнестрельными ранениями в голову обнаружила жена недалеко от Митрофановского кладбища. Личность погибшего установлена. Несколько лет назад он баллотировался в совет депутатов Локомотивного городского округа. Тогда мужчина был безработным. О его занятиях в последнее время также ничего не известно.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по факту убийства.
В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления и всех обстоятельств произошедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 13.09.18
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