Исламист-вербовщик из Челябинска отправился в колонию

Челябинец получил срок за участие в террористической организации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, Приволжский окружной военный суд признал жителя Челябинска виновным в участии в деятельности террористической организации.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, уголовное дело возбуждено и расследовано следственным отделом контрразведки.

Установлено, что мужчина, являясь активным членом международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами», деятельность которой на территории России запрещена Верховным Судом РФ, вербовал новых сторонников исламистов.

Южноуралец в процессе расследования уголовного дела и судебного заседания полностью признал вину. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Суд приговорил челябинца к 2 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.09.18

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