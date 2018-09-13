Инцидентом в аэропорту Челябинска заинтересовался СКР

Подробности столкновения погрузчика с самолетом в челябинском аэропорту выясняют следователи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, в Челябинской области организована доследственная проверка по факту столкновения грузового автомобиля с пассажирским самолетом.

«По предварительным данным, 11 сентября 2018 года ориентировочно в 22 часа 25 минут в аэропорту города Челябинска грузовой автомобиль «МАЗ» при подъезде задним ходом для разгрузки багажа к воздушному судну Сухой Суперджет 100, находящемуся на стоянке, допустил столкновение с ним», – рассказали в силовом ведомстве.

По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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