ММК наращивает присутствие на рынке Казахстана

Торговый дом ММК увеличивает продажи в Казахстане.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», планируемый объем реализации металлопродукции ООО «Торговый дом ММК» (ТД ММК) на рынке Республики Казахстан в 2018 году превысит 250 тысяч тонн.

Об этом рассказал директор Торгового дома ММК-Казахстан Вадим Тищенко на Международной конференции «Рынок металлов Средней Азии – 2018», открывшейся 13 сентября в Алматы.

Представитель Магнитки подчеркнул, что Республика Казахстан стала первой страной, где появилось зарубежное представительство ТД ММК: это обусловлено как логистической близостью к Магнитогорскому металлургическому комбинату, продукцию которого реализует компания, так и динамично развивающейся экономикой региона с высоким уровнем металлопотребления.

Первое подразделение Торгового дома ММК было открыто в Астане в августе 2014 года. С тех пор продажи продукции в Казахстане активно развивались, удваиваясь практически каждый год. В 2015-2018 годах открылись подразделения компании в Алматы, Павлодаре, Караганде и Шымкенте. Сейчас ТД ММК-Казахстан располагает пятью складами, где хранится более 45 тысяч тонн продукции.

В реализуемом сортаменте преобладает арматура; значительную долю занимают горячекатаный прокат и прокат с покрытием. Среди новинок продуктовой линейки, продвигаемых ТД ММК на казахстанском рынке, можно выделить высокопрочные и износостойкие стали MAGSTRONG, которые с успехом используются для изготовления и ремонта строительной и карьерной техники, оборудования для переработки горных пород и проходки шахт, а также во многих других сферах.

Еще одна новинка – прокат с полимерным покрытием производства Лысьвенского завода, вошедшего в состав Группы ММК в 2017 году. Завод выпускает уникальные полимеры с декоративным покрытием SteelArt. Этот металлопрокат точно воспроизводит структуру и фактуру натуральных материалов: камня, дерева, кирпича – и при этом обеспечивает несравнимо более низкую стоимость и легкость монтажа.

Международная конференция «Рынок металлов Средней Азии – 2018», организованная журналом «Металлоснабжение и сбыт», проходит 13-14 сентября в Алматы. В фокусе внимания конференции прогнозы потребления сортового, листового проката, труб и металлоизделий на рынках Центральной Азии в 2018 году; развитие переработки металлопроката и СМЦ в регионе; ценовая конъюнктура рынка металлов в 2018 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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