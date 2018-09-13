Плохо с воздухом, водой, землей: Урал признан самым проблемным регионом РФ с точки зрения экологии

Урал сохранил свои позиции худшего с точки зрения экологии региона России. В экологическом рейтинге, составленном «Зеленым патрулем» по итогам минувшего лета, Челябинская и Свердловская область традиционно занимают последние места.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пятерку самых чистых регионов в который раз возглавила Тамбовская область. Кроме нее в ТОП-5 вошли республика Алтай и Алтайский край, Белгородская и Курская области.

Наибольший подъем продемонстрировал Чукотский АО – сразу на 13 позиций, сейчас округ занимает 13-ую строчку рейтинга. Значительно улучшила свои позиции Москва (+11), поднявшись на 12-ую строчку.

Лидерами по падению – на 12 позиций – стали Смоленская область и Карелия.

Десятка аутсайдеров демонстрирует незавидное постоянство: три региона смогли подняться лишь на 1 позицию, два опустились еще ниже, а еще пять остались на прежних местах. В том числе Челябинская и Свердловская области, занимающие, как в рейтинге по итогам весны-2018, соответственно 84 и 85 строчки.

Главными проблемами Челябинской области названы состояние атмосферного воздуха и биоресурсов, обращение с отходами – как бытовыми, так и промышленными, а также безответственность бизнеса.

В Свердловской области негативный фон формируют, в первую очередь, состояние воздуха, воды, почвы и биоресурсов. Кроме того, у экологов есть много вопросов по работе с ТБО и ответственности бизнеса.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 13.09.18

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