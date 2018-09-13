В Челябинской области за неделю заболеваемость ОРВИ подскочила на 25%

За первую неделю сентября заболеваемость ОРВИ среди южноуральцев выросла на четверть.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в регионе стартовала прививочная кампания по гриппу. По состоянию на 10 сентября привито свыше 62 тысяч южноуральцев.

«В 2018 году в области планируется привить не менее 45% от населения, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 миллион 393 тысяч жителей области, – рассказали в ведомстве. – Бесплатной вакцинации подлежат дети в возрасте с 6 месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, лица, подлежащие призыву на военную службу, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями). Остальные граждане могут привиться против гриппа за счет личных средств, а также средств работодателя. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, а вакцину для иммунизации против гриппа можно приобрести в аптечных организациях по рецепту врача. Также привиться можно на предприятии при выезде прививочных бригад к месту работы».

В настоящее время в области ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как не эпидемическая. За 36 неделю 2018 года (с 3 по 9 сентября) зарегистрировано 13 тысяч 630 случаев ОРВИ, показатель составил 41,3 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости ниже порога на 16,7%. Прирост заболеваемости к предыдущей «последней летней» неделе составил 25%.

Рост заболеваемости традиционно связан с формированием коллективов после каникул и периода отпусков и обусловлен преимущественной циркуляцией вирусов парагриппа, рино- и аденовирусной инфекции, вирус гриппа не выявляется.

Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, в прошлом сезоне заболеваемость в период подъема определяли различные типы вирусов гриппа. Среди всех обследованных лабораторно больных в период эпидемии (1,5 тысячи человек) у 24% выявлен вирус гриппа, у 46 % из них выявлен «пандемический» грипп А H1N1/pdm09 («свиной грипп»), на грипп А Н3N2 и грипп В пришлось по 27% случаев. Среди лиц с лабораторно подтвержденным диагнозом грипп только 8 человека имели прививки от гриппа, что подтверждает высокую эффективность проводимой вакцинации. Показатель заболеваемости среди привитого населения в 32 раза ниже, чем среди непривитого, что свидетельствует о высокой эффективности вакцинопрофилактики гриппа.

С учетом анализа прошедшей эпидемии и прогнозов Всемирной организации здравоохранения, вакцины, которые будут в этом году использоваться для иммунизации, имеют частично обновленный состав. В вакцины сезона 2018-2019 годов включены штаммы: А/Michigan/2015(H1N1/pdm09) – «свиной грипп», A/Singapore/2016(H3N2), B/Colorado/2017 (линия Viktoria), в четырехкомпонентные вакцины – дополнительно В/Phuket/2013 (линия Yamagata).

Челябинск, Виктор Елисеев

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