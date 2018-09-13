Прокуратура подтвердила факты коррупции в челябинской школе

Родителей первоклассников челябинской школы №13 принуждали платить за поступление ребенка в первый класс. Жалобы родителей подтвердила прокуратура.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», материалы прокурорской проверки переданы в полицию, а председателю городского комитета по делам образования и директору школы вынесены представления об устранении нарушений.

Отметим, что школа №13 уже попадала в поле зрения правоохранительных органов: результаты выборов 2011 на избирательном участке, располагавшемся в стенах школы и возглавляемом руководителем учебного заведения, были признаны сфальсифицированными.

«Проблема системная, – прокомментировали ситуацию в партии «Справедливая Россия», обратившейся в прокуратуру. – Директора и учителя фальсифицируют выборы, чтобы протащить во власть депутатов, которые урезают расходы на образование и финансирование школ. И потом этим же директорам приходится идти на новые преступления и собирать с родителей деньги».

Напомним, накануне полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов заявил, что Челябинская область занимает 82 место в России и последнее в УрФО по показателям противодействия властей коррупции, а 60% южноуральцев считают уровень коррупции в стране высоким

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