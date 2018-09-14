Нетрезвый челябинец пошел штурмом на электроподстанцию: мужчина в больнице

В Челябинске неадекватный горожанин забрался на электроподстанцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала «МРСК Урала» – «Челябэнерго», инцидент, лишь по счастливому стечению обстоятельств не закончившийся летально, произошел вечером четверга, 13 сентября.

«В 17:19 было выявлено отключение трансформатора (Т-4) на электроподстанции (ПС) 110/10/6кВ «Южная», – рассказали энергетики. – На место выехала оперативно-выездная бригада энергетиков Челябинских городских электросетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго». При осмотре на территории ПС были обнаружены следы перекрытия на Т-4 и постороннее лицо (мужчина в обгоревшей одежде)».

По предварительным данным, 32-летний челябинец в состоянии наркотического или алкогольного опьянения с крыш примыкающих к подстанции гаражей перелез через колючую проволоку и спрыгнул на территорию подстанции. Сорвав плакат «Не влезай, убьет!», он поднялся на крышку трансформатора, где попал под напряжение и получил удар электрическим током и ожоги. Защиты сработали правильно, поэтому мужчина остался жив. «Скорая» доставила пострадавшего в больницу. По данному факту работает специальная комиссия, расследованием инцидента также занимаются правоохранительные органы.

«Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» в очередной раз предупреждают: осторожно, энергообъекты являются источником повышенной опасности! Специалисты «Челябэнерго» призывают всех жителей Челябинска и Челябинской области к максимальному вниманию, а также напоминают о недопустимости проникновения в электроустановки», – обращаются энергетики к южноуральцам.

Несмотря на планомерную масштабную работу специалистов энергокомпании по профилактике электротравматизма сторонних лиц, взрослые и дети продолжают пренебрегать ключевыми правилами безопасности, сетуют в «МРСК Урала». Энергетики еще раз акцентируют внимание на том, что нарушение правил поведения вблизи энергообъектов, проникновение на энергообъекты влечет за собой серьезную опасность для здоровья и жизни людей, ставит под угрозу энергобезопасность и бесперебойность электроснабжения потребителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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