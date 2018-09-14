В Челябинске тротуар рядом со школой превратили в дорогу: уже есть пострадавшие

Челябинские общественники заявили о небезопасности пешеходных переходов рядом со школами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты движения и сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения проверили пешеходные переходы к челябинским школам. К ряду объектов у общественников и автоинспекторов возникли нарекания.

«Мониторинг обустройства пешеходных переходов около учебных заведений для нас – одно из приоритетных направлений. В Челябинской области ежегодно проходят акции «Дорога в школу», во время которых выявляются учреждения образования с потенциально опасными для жизни и здоровья детей и подростков путями. Традиционными нарушениями являются отсутствие предупредительных дорожных знаков или установление их вне зоны видимости, стертая разметка, нехватка дорожных ограждений, необходимость создания треугольника видимости на нерегулируемых перекрестках. К примеру, не хватает знака «Пешеходный переход» в районе лицея №31», – рассказал представитель движения Сергей Ахраменков.

Совместный мониторинг общественников и госавтоинспекторов был посвящен проблеме школы №148, имеющей филиалы на улице Академика Сахарова, 8, и улице Академика Макеева, 5-«а». Здания разделяет межквартальный проезд по улице Академика Королева. По словам сотрудников образовательного учреждения, дети и учителя ходят из одного филиала в другой, бывают случаи, когда этот путь необходимо успеть пройти за время, отведенное на перемену. Однако из-за того, что межквартальный проезд не оснащен светофором и необходимыми дорожными знаками, преодолеть участок крайне сложно и небезопасно. Так, в прошлом году ученик по дороге в школу попал под машину и был госпитализирован с переломом основания черепа.

«В данном случае на этапе проектирования была допущена фатальная ошибка, которая привела к тому, что часть тротуара превратилась в проезжую часть. Мы видим, визуально это пешеходная зона, она оформлена тротуарной плиткой, есть бордюры, заниженные для удобства передвижения родителей с колясками и маломобильных граждан. По факту же ходить по нему невозможно – в постоянном режиме проезжают автомобили. Что это за участок дороги, как его преодолевать, непонятно. Нет никакой разметки и предупреждающих дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Дети». В результате ученики, идущие с Академика Сахарова, 8, в филиал школы на Академика Макеева, 5-«а», сначала передвигаются по тротуару, пересекают дорогу, вновь идут по тротуару и упираются в газон. Выхода у них два – идти по газону либо навстречу автомобилям», – отметил эксперт проекта «Карта убитых дорог» в Челябинской области Олег Гудимов.

По данным сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, владельцем дороги является мэрия Челябинска. Представители Госавтоинспекции намерены выставить в мэрию предписание о необходимости установки дорожных знаков. Общественники взяли проблемный участок на улице Академика Королева под общественных контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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