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Пятница, 14 сентября 2018, 09:35 мск

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Южноуральца оштрафовали за полеты квадрокоптера над «запреткой»

Житель Снежинска заплатил штраф за использование квадрокоптера над территорией города без разрешительных документов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Снежинск провело проверку по информации территориального отдела ФСБ о выявлении факта несанкционированного запуска квадрокоптера.

Установлено, что в июле этого года местный житель запустил беспилотный летательный аппарат над домом по улице Нечая в Снежинске без разрешения органов обслуживания воздушного движения.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона РФ «О закрытом административно-территориальном образовании» особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО включает ограничения на полеты летательных аппаратов над его территорией, – напомнили в надзорном ведомстве. – Кроме того, в соответствии со статьей 52 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, использование воздушного пространства беспилотным летательным аппаратом в воздушном пространстве классов A, C и G осуществляется на основании плана полета воздушного судна и разрешения на использование воздушного пространства».

В результате прокурор возбудил в отношении жителя «запретки» дело об административном правонарушении по факту нарушения правил использования воздушного пространства. Постановлением Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Уральскому федеральному округу Ространснадзора южноуральца оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Постановление вступило в законную силу. Штраф снежинец заплатил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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