Ученые разработали уникальный антибиотик

Ученые разработали новый антибиотик, способный бороться с грамотрицательными бактериями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грамотрицательные бактерии во многих случаях являются условно патогенными, но при определенных условиях начинают выделять эндотоксины и являются причиной тяжелого воспаления и интоксикации. Из-за сложного строения клеточной стенки они почти нечувствительны к антибиотикам: их клеточная мембрана «заперта» между двумя неплотными слоями, с наружной стороны ее прикрывает дополнительный липополисахаридный слой, из-за чего путь к мембране закрыт.

Разрабатывая новый препарат, ученые основывались на том, что у некоторых патогенных бактерий с течением времени развивается антибиотикорезистентность – феномен, при котором возбудитель инфекции устойчив к действию препаратов. Бороться с такими супербактериями помогает класс молекул под названием ариломицины.

Биологи предположили, что подобным образом эти молекулы могли бы уничтожать и грамотрицательные бактерии. Изменив химические характеристики ариломицина, они получили новый препарат – G0775.

«В этом исследовании мы применили методы медицинской химии, чтобы деконструировать ариломицин и на его основе разработать модифицированные молекулы, одна из которых – G0775. Они на порядок эффективнее ариломицина и способны проникать через наружную мембрану бактерии», – цитирует авторов исследования Кристофера Хейса и Питера Смита Naked Science.

Ранее ученые сообщили, что гены антибиотикорезистентности могут передаваться от бактерии к бактерии по воздуху при помощи мелкодисперсных твердых частиц, взвешенных в атмосфере. Ученые проанализировали образцы загрязнителей воздуха, собранных в 19 городах мира. Самую большую концентрацию таких генов обнаружили в воздухе Сан-Франциско, самый разнообразный набор нашли в Пекине ( кстати, в список вошли сразу 5 китайских городов). Наиболее распространенными по всему миру оказались гены устойчивости к бета-лактамным антибиотикам, в том числе пенициллинам. В шести городах обнаружили гены резистентности к ванкомицину – антибиотику «последнего резерва».

По мнению специалистов, источником потенциально опасных твердых частиц становятся испарения сточных вод фабрик, больниц и ферм. Антибиотики попадают в эти воды, и местные микроорганизмы постепенно вырабатывают устойчивость к препаратам, передавая друг другу гены «горизонтальным» путем. Частицы поднимаются в воздух и могут перемещаться на большие расстояния с воздушными потоками.

Москва, Игорь Юров

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