Российско-казахстанская граница погрязнет в пробках

Пограничники предупредили о возможном затруднении движения в районе Бугристого.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, в связи с проведением работ по реконструкции автомобильной дороги А-310 «Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан» с обустройством подъездов к многостороннему автомобильному пункту пропуска Бугристое, введены временные ограничения на движение транспортных средств в виде организации реверсивного движения и ограничения скоростного режима.

Ограничения введены на участке автомобильной дороги от въезда в пункт пропуска до поворота в населенный пункт Бугристое и продлятся до конца текущего года. Для подъезда транспортных средств используется одна полоса, на которой организовано реверсивное движение.

С учетом проводимых дорожных работ, в пункте пропуска Бугристое прогнозируется большое скопление транспортных средств, следующих через государственную границу.

В связи с этим пограничное управление ФСБ России по Челябинской области напоминает, что граждане Республики Казахстан и России могут использовать для пересечения границы пункты пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район), работающие в штатном режиме, а также просит заранее планировать маршрут движения и учитывать временные ограничения. С целью сокращения времени следования в пути, а также исключения связанных с поездкой неудобств, предлагается использовать для пересечения границы указанные выше пункты пропуска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.09.18

Ученые разработали уникальный антибиотик. / Новый замгенпрокурора по УрФО приступил к работе. / Южноуральца оштрафовали за полеты квадрокоптера над «запреткой». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»