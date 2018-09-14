Экс-вице-мэра Челябинска взяли под стражу в зале суда

Бывший заместитель главы Челябинска и бывший директор ООО «Гринфлайт» Сергей Мануйлов не смог оспорить обвинительный приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 14 сентября, Свердловский областной суд оставил в силе приговор экс-директору ООО «Гринфлайт» Сергею Мануйлову, отказав в удовлетворении апелляций как прокуратуре Челябинской области, так и защите топ-менеджера. Так как среди обманутых дольщиков застройщика оказались два судьи Челябинского областного суда, рассмотрение апелляций перенесли в Екатеринбург.

Напомним, в апреле этого года Центральный районный суд Челябинска приговорил экс-директора некогда крупнейшего челябинского застройщика, а ранее – заместителя главы Челябинска Сергея Мануйлова к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями с причинением значительного ущерба участникам долевого строительства микрорайона «Академ Риверсайд» на общую сумму 10 миллиардов рублей. Установлено, что на протяжении нескольких лет компания застраивала жилой микрорайон, привлекая деньги граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве.

При этом Сергей Мануйлов злоупотребив своими полномочиями, заключил ряд невыгодных для компании контрактов, что привело к предбанкротному состоянию организацию. Среди таких сделок – покупка земельного участка у тещи депутата Госдумы Евгения Белоусова, младшего партнера экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, за 1 миллиард рублей.

Первоначально уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении неустановленного круга лиц. Позднее обвинение в превышении полномочий, повлекших тяжкие последствия, предъявили бывшему гендиректору фирмы, экс-заместителю главы администрации Челябинска Сергею Мануйлову. Именно в период его руководства компания полностью приостановила возведение 27 многоэтажных жилых домов в микрорайоне Академ Riverside

В результате противоправных действий застройщика свыше 4 тысяч дольщиков не получили обещанные квартиры.

В связи с тем, что подсудимый пошел на сделку со следствием и частично возместил пострадавшим материальный вред в размере 5,7 миллиарда рублей, уголовное дело рассматривалось в особом порядке (в этом случае приговор не может превышать 2/3 максимального наказания). Центральный районный суд назначил Сергею Мануйлову 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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