Учительницу с 50-летним стажем, страдающую тяжелой болезнью, лишили соцобслуживания по прихоти чиновницы

Чиновники сняли с социального обслуживания тяжело больную пенсионерку из-за того, что к ней приехала дочь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Санкт-Петербурга Елена Озоль вынуждена была переехать в поселок Межевой (Саткинский район) из-за того, что ее мать, которой в этом году должно исполниться 88 лет, нуждается в постоянном уходе. Местные чиновники службы социальной защиты не оценили порыв дочери. И просто сняли пожилую женщину с социального обслуживания.

«Моей маме 87 полных лет, будет 88. Она десять лет стоит на учете в Комплексном центре социального обслуживания поселка Межевой, – рассказала дочь пенсионерки. – Но так как в 2013 году ей диагностировали деменцию (старческое слабоумие), я вынуждена была переехать сюда из Санкт-Петербурга, где живу с 1989 года. Дело в том, что за мамой нужен постоянный уход. Ее ни на минуту нельзя оставить без присмотра. Я даже в магазин фактически не могу выйти. Но когда меня увидели здесь, ее сняли с обслуживания, мотивируя тем, что она живет не одна».

Узнав о подобном решении местных чиновников в начале мая нынешнего года, петербурженка села изучать нормативные документы. И оказалось, что в пункте 4 постановления правительства Челябинской области №546-п от 21 октября 2015 года говорится: в отдельных случаях, с учетом индивидуальных жизненных обстоятельств, социальное обслуживание на дому может быть предоставлено гражданам, проживающим в составе семьи. Женщина уверена, что ситуация ее матери как раз к таким «отдельным случаям» и относится.

«У нас есть все справки, она наблюдается у психиатра, ей в карточке написали, что ей необходим постоянный круглосуточный уход. Но, невзирая на это, нас сняли!» – возмущается дочь жительницы Сатки, кстати, больше 50 лет проработавшей учительницей в местной школе. Однако ни прежние заслуги, ни психическое состояние пенсионерки для нынешних чиновников не указ.

«Это деменция, она не лечится. Наоборот, состояние становится все хуже, – рассказывает Елена Озоль. – Как-то я пошла с заведующей нашего социального центра Татьяной Минниахметовой объясниться. А мы живем буквально в 15-20 метрах от учреждения. Была у нее я минут 5-7. За это время мама зашла в туалет – и «потерялась»: она не может выйти, не может найти дверь, сидит в туалете и кричит, у нее давление повысилось. Так что я обязана ее контролировать.

Я не понимаю, что у нее в голове, и не могу как-то оградить. Не могу привязать к кровати на время моего отсутствия. Она ходит. Она может выпить какие-нибудь таблетки, или уйти, или открыть газ, пролить на себя кипяток. Я не знаю, что может произойти, поэтому стараюсь все время находиться рядом с ней».

По словам Елены Озоль, она дважды общалась с заведующей социальным центром Татьяной Минниахметовой и предложила ей самой побывать у них в квартире: «Я сказала: вы зайдите и посмотрите, в каком она состоянии. Можете не общаться с ней, просто посидите час, посмотрите, как она будет вести себя». Но, видимо, чрезмерная занятость не позволила чиновнице преодолеть эти пресловутые 15-20 метров, и к пенсионерке, лишенной ее волевым решением права на социальное обслуживание, она так и не пришла. На предложение же дочери пенсионерки предоставить все необходимые справки ответила встречным, попросив у нее расписку в том, что женщина в скором времени уедет в Санкт-Петербург и предоставит справку о трудоустройстве. Это не только обескуражило собеседницу чиновницы, но и насторожило слишком уж необъяснимым желанием выпроводить дочь тяжело больной женщины, оставив последнюю один на один с «сердобольными» муниципальными служащими.

Петербурженка пожаловалась на действия заведующей учреждением в управление социальной защиты населения Саткинского района. Однако в ответе, пришедшем ей в конце июня, не было ни слова о причинах, по которым пожилую саткинку сняли с социального обслуживания. Лишь сообщалось, что заведующую социальным центром привлекли к дисциплинарной ответственности, и предлагалось сдать внушительный пакет документов для перезаключения договора на социальное обслуживание.

Это не устроило дотошную женщину. И она обратилась с жалобой в прокуратуру и министерство социальных отношений Челябинской области. Прокуратура 13 июля перенаправила направила жалобу в управление социальной защиты населения муниципалитета и опять-таки в минсоцотношений. Самой Озоль из Челябинска 17 июля пришло уведомление, что ее обращение в министерство доставлено. Только вот ответа она до сих пор не получила. А из УСЗН же прислали почти точную копию своего первого ответа. Правда, на сей раз чиновники попытались раскрыть причину, по которой пенсионерку сняли с социального обслуживания: оказывается, все дело в том, что комплексный центр не уведомили «об изменении состава семьи» пожилой саткинки.

Отметим, что перечень причин, по которым могут снимать с социального обслуживания, носит закрытый характер. И вряд ли петербурженка могла с ним ознакомиться, чтобы неукоснительно соблюдать. А госпожа Минниахметова ни в одной из бесед ни разу ни обмолвилась о такой необходимости, утверждает Елена Озоль.

«Новый День» обратился за комментарием в министерство социальных отношений Челябинской области. Там сообщили, что по обращения Озоль была проведена служебная проверка, заведующая социальным центром привлечена к дисциплинарной ответственности, а самой петербурженке 15 августа было направлено почтой письмо с разъяснениями.

«Постановка на учет для социального обслуживания носит заявительный характер, –

пояснили в министерстве. – Ей нужно просто написать заявление, чтобы мать снова поставили на учет. Но она до сих пор этого не сделала».

«Никаких писем из министерства мне не приходило, – заявляет Елена Озоль. – Но даже если придет, я не буду писать заявление в соццентр. Маму сняли с учета незаконно – по прихоти госпожи Минниахметовой. Раз ее привлекли к ответственности, значит, вышестоящие инстанции нарушение признали. И теперь они обязаны устранить допущенное их сотрудницей нарушение закона – восстановить соцобслуживание, а не делать вид, будто бы ничего не произошло, и не заставлять меня или кого-либо другого в очередной раз обивать пороги и ставить человека на учет, с которого его незаконно сняли».

Елена Озоль намерена обратиться в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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