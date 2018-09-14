В Миассе пристав за год присвоила 350 тысяч рублей должников

Судебный пристав из Миасса предстанет перед судом за присвоение денег должников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело в отношении жительницы Миасса, долгое время работавшей судебным приставом, направлено в суд.

В 2017 году женщина умудрилась присвоить 350 тысяч рублей. Действовала она очень просто: вместо того, чтобы направлять взыскателям суммы, которые должники отдавали ей, пристав забирала деньги себе. Таким нехитрым способом она и завладела несколькими сотнями тысяч рублей.

Схему раскрыл отдел по борьбе с коррупцией ее собственного ведомства. В ходе расследования женщина вернула потерпевшим 250 тысяч рублей. Как пишет U74.ru, ранее она не была судима, а за долгое время работы судебным приставом характеризовалась положительно. Скорее всего, суд учтет это при вынесении приговора.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Своей участи женщина будет дожидаться под подпиской о невыезде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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