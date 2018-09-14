Хакер выставил на продажу данные 130 миллионов постояльцев популярных отелей

Хакер выставил на продажу данные о 130 миллионах клиентов китайских отелей. В их числе могут оказаться и граждане РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выставленный на одной из площадок теневого Интернета архив объемом 141,5 ГБ содержит 240 миллионов записей о клиентах Huazhu Group, управляющей 13 гостиничными брендами, в составе которых 5 тысяч 162 гостиницы в 1 тысяче 191 китайском городе. В числе прочего в базе содержатся номера мобильных телефонов постояльцев, email (с паролями), домашние адреса, даты рождения, номера банковских карт и так далее.

За архив продавец просит 8 биткоинов (56 тысяч долларов США).

В Huazhu Group факт утечки данных подтвердили, сообщает «Вестник АТОР». По информации китайской компании Zibao Cybersecurity Group, занимающейся кибербезопасностью, в утечке виноваты сами сотрудники Huazhu: кто-то по ошибке или намеренно сам загрузил на один из крупнейших веб-серивсов копии баз данных, которые и стали «добычей» хакера.

Среди информации, украденной китайским взломщиком, могут оказаться и персональные данные российских туристов, считают специалисты: Huazhu Group управляет самыми популярными в Китае гостиничными брендами, в том числе Accor Hotel's Mercure и Ibis, пользующиеся спросом на сервисах бронирования в России.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.09.18

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