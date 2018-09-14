Экс-замминистра экономики Челябинской области выпустили из СИЗО

Бывший первый замминистра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев покинул СИЗО на 5 дней раньше срока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска заменил меру пресечения для бывшего первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева с содержания под стражей на домашний арест. Таким образом, экс-чиновник покинул СИЗО на 5 дней раньше срока – ранее он был отправлен в следственный изолятор до 19 сентября.

Отметим, что адвокаты Бахаева два раза оспаривали заключение своего подопечного под стражу (2 и 31 августа), но безуспешно.

Напомним, чиновник, курировавший подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, был задержан 19 июля сотрудниками УФСБ России по Челябинской области по подозрению в многомиллионном мошенничестве в ходе подготовки российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске осенью минувшего года. Речь идет об ущербе бюджету в 3,8 миллиона рублей.

3 августа губернатор Челябинской области Борис Дубровский уволил Антона Бахаева с поста первого заместителя министра экономического развития региона «в связи с утратой доверия». Это решение экс-чиновник пытается оспорить в суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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