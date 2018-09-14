Челябинские чиновники вцепились мертвой хваткой в автостоянки «афганцев»

В Челябинске мэрия и организация инвалидов-«афганцев» второй год спорят из-за аренды участков под автостоянками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к журналистам Челябинска обратились члены ЧРОО Общероссийской общественной организации инвалидов войны и военной травмы «Инвалиды войны» с просьбой осветить абсурдный, с их точки зрения, спор между общественниками и комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Челябинска (КУИЗО).

«Отношения между инвалидами-военнослужащими и чиновниками мэрии сложились непростые. Тяжба длится уже второй год, – рассказали в организации. – В Арбитражном суде Челябинской области уже накопилось несколько томов, связанных с разбирательствами». Дело в том, что челябинские чиновники решили: предприятия, созданные под эгидой «Инвалидов войны», неправомерно претендуют на льготы по аренде земельных участков.

Речь идет о сети автомобильных стоянок. Общественная организация получает определенные преференции в виде снижения налогов и платы за аренду земли. В том числе, и потому, что охранниками стоянок работают инвалиды. На протяжении долгих лет руководство предприятий отчисляло в бюджет города определенную сумму за аренду земли. Но плата была, скорее, символической – около десяти тысяч рублей в месяц.

Однако в середине прошлого года (видимо, на фоне внезапно возросшей озабоченности повышением поступлений в бюджет) в КУИЗО Челябинска решили увеличить стоимость аренды в 100 раз.

Чиновники заявили, что Челябинская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» не является общероссийской общественной организацией инвалидов, а, следовательно, не подпадает под право на предоставление льгот. И стали считать увеличенную сумму аренды земли с 31 января 2016 года. В эти дни вышли поправки к Федеральному закону о предоставлении льгот и преференций для тех, кто стал инвалидом в «горячей» точке или получил военную травму. Сейчас члены организации ведут судебные тяжбы за право получать эти льготы на основании федерального закона.

«В комитете нам говорят, что мы больше не имеем права получать какие-то льготы, так как не являемся общероссийской организацией инвалидов, – рассказывает заместитель председатель правления организации «Инвалиды войны» Владимир Кузнецов. – Мы с этим в корне не согласны, так как являемся структурным подразделением общероссийской организации. Нас в комитете никто не слышит, как ни стараемся мы доказать свое право».

Кстати, у воинов-афганцев есть письма из министерства финансов России, Законодательного собрания Челябинской области, из городской думы Челябинска, из администрации города. Наконец, есть выписка из постановления Конституционного суда Российской Федерации. Все ответы говорят о том, что сотрудники КУИЗО не правы, а их претензии надуманны.

«Понижающее значение коэффициента, предусмотренное региональным законом №257-ЗО, может быть применено в соответствующих случаях при расчете арендной платы за земельные участки, если в правоотношениях вместо общероссийского объединения участвует структурное подразделение такого общероссийского объединения», – пишет в своем ответе инвалидам войны заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров.

А постановление Конституционного суда Российской Федерации от 23 декабря 1999 года №18-П и вовсе гласит: «…Освобождение от уплаты страховых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды как разновидность государственной поддержки адресовано одной и той же категории граждан – инвалидам, и поэтому не может зависеть от статуса общественной организации. Следовательно, любые, а не только общероссийские общественные организации инвалидов должны иметь возможность получения такой поддержки».

Но в мэрии Челябинска не согласны ни с депутатом ЗСО, ни с судьями Конституционного суда. И продолжают стоять на своем: часть целого целым не является, а потому необходимо повысить арендную плату.

Интересно, что столь рьяное желание чиновники начали проявлять на фоне обострения противостояния на рынке автостоянок и попытках его передела. По непроверенным данным ряда источников, виды на столь привлекательную бизнес-сферу имеет чуть ли не сам мэр Челябинска Евгений Тефтелев. По другой информации, градоначальник с подчиненными стараются не для себя, а для неких влиятельных не то московских, не то питерских персон.

Челябинск, Виктор Елисеев

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