В южноуральском ЗАТО 11-летний школьник пострадал на уроке физкультуры

В Челябинской области школьник получил травму во время урока физкультуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, ведомство затребовало из органов внутренних дел материалы проверки по факту травмирования школьника для проведения процессуальной проверки.

Инцидент произошел 5 сентября на уроке физической культуры, проводимом учителем на городском стадионе Озерска.

По предварительным данным, 11-летний школьник упал при выполнении прыжков в длину, и не успел выйти из сектора прыжков, когда на него упал сверстник, выполнявший следующий прыжок.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение режима безопасности детей на учебных занятиях. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заявили в региональном следственном управлении СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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