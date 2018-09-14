Выходные будут теплыми, но дымными

Выходные на Южном Урале будут теплыми, но дымными.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, С 02:00 15сентября до 11:00 16 сентября в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

При этом будут дуть западные и северо-западные ветра, скорость которых при порывах может достигать 15 метров в секунду.

Столбики термометров днем преодолеют 20-градусную отметку, а на юге области могут подняться даже до +25.

Ночью будет прохладно – не выше +12.

Челябинск, Павел Зварзин

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