российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 сентября 2018, 16:46 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Выходные будут теплыми, но дымными

Выходные на Южном Урале будут теплыми, но дымными.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, С 02:00 15сентября до 11:00 16 сентября в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

При этом будут дуть западные и северо-западные ветра, скорость которых при порывах может достигать 15 метров в секунду.

Столбики термометров днем преодолеют 20-градусную отметку, а на юге области могут подняться даже до +25.

Ночью будет прохладно – не выше +12.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 14.09.18

В южноуральском ЗАТО 11-летний школьник пострадал на уроке физкультуры. / Челябинские чиновники вцепились мертвой хваткой в автостоянки «афганцев». / Экс-замминистра экономики Челябинской области выпустили из СИЗО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров