Четверо нацистов из Челябинска ответят в суде за взрывы и убийство бездомного

В Челябинской области начался процесс над бандой нацистов, обвиняемых во взрывах и зверском убийстве бомжа.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей областного центра, обвиняемых в соответствии со степенью участия в организации и участии в деятельности экстремистской организации, финансировании экстремистской деятельности, приготовлении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств, вандализме, а также убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам идеологической в отношении какой-либо социальной группы.

По версии следствия, в 2015-2017 годах челябинцы создали ячейку организации «Мизантропик дивижн» (признана экстремистской и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации). Горожане изготавливали символику экстремистской организации, оскверняли памятники, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, нанося на них свастику, после чего размещали фотографии об этом в сети Интернет. Такжен они изготовили самодельное взрывное устройство, которое подорвали в демонстрационных целях, выложив видео в Интернет. Также, в августе 2016 года около одного из садовых товариществ Советского района Челябинска двое из участников группировки нанесли множественные ножевые ранения мужчине без определенного места жительства, от которых тот скончался – они сочли, что подобные люди не имеют права на существование.

Деятельность ячейки экстремистской организации была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

В Челябинском областном суде начато рассмотрение уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.09.18

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