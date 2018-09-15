Пропавшую на Урале 16-летнюю школьницу нашли

Копейскую школьницу, пропавшую 10 сентября, нашли. Об этом сообщили волонтёры движения «Легион Спас».

Как уже сообщил «Новый День», 160летняя копейчанка пропала вечером 10 сентября во время вечерней прогулки. По словам ее подруги, девушка отдала ей свои телефон и очки, чтобы та на следующий день принесла их в школу, и отправилась домой, но исчезла. Родственники обратились в полицию, 12 сентября управление СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Девочку искали на территории 3 областей – Челябинской, Свердловской, Курганской.

Нашли подростка сегодня в Екатеринбурге. «Противоправных действий в отношении неё совершено не было», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Как и с кем она провела 5 дней и каким образом попала в соседний областной центр, не уточняется.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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