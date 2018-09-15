Поехавшая верстка и куча ошибок: в Челябинске разгорается очередной «уличный» скандал (ФОТО)

В Челябинске начали обновлять остановки в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС: надписи дублируются на английском языке. И в русском, и в английском текстах горожане заметили массу ошибок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фотографии одной из обновленной остановок опубликованы в соцсетях в группе «Челябинский урбанист».

«Администрация наняла охранников из «Пятёрочки», чтобы делать навигацию на остановках и переводить её на английский язык. Получается невероятно плохо. Вот остановка: 6 ошибок, поехавшая вёрстка, ужасный шрифт и размер надписи», – комментирует урбанист, предлагая «не заказывать остановки у производителей теплиц из поликарбоната и для создания навигации нанимать дизайнеров вместо охранников». Горожане критику поддержали и предъявили еще ряд претензий: «Зеленые буквы на зеленом фоне, это просто 10 из 10 поликарбонатовых остановок!!!» «Имена собственные вроде должны переводиться на латиницу, а не дословно. Типа «Shveynaya fabrika». Но кому какое дело ))» «А что шрифт с ароматной стельки вас не смутило?»

«Двоечники и прогульщики рулят!!! Стыдно-то как!!!!»

«Есть на Бр. Кашириных такая остановка: «Бабушкина». И сколько я помню, всегда такой оставалась. С некоторых пор она стала остановкой «БабушкинО». И смешно и грустно. Это ошибка, которую никто не исправляет. И даже мой 10 летний сын это заметил и утверждает теперь, что правильно пишется «Бабушкино», ведь так написано на остановке…»

«Очередной шлак сделали! Стыдобищааааа! 21 век на дворе, а все так стрёмно, неудобно, БЕЗГРАМОТНО! В деревнях теплицы лучше выглядят!»

«Кстати, поликарбонатная «теплица» на Косарева (она тут в одном из постов была на фото) уже лишилась боковой поликарбонатины... Месяц назад состряпали, до саммитов еще как до Китая на троллейбусе...»

«Задумайтесь вот о чем: эту дичь как минимум кто-то нарисовал, кто-то согласовал и кто-то подписал, а потом кто-то изготовил и смонтировал… И все эти люди ходят на работу и получают зарплату, и все они и дальше будут это делать...»

«Жесть, я думал: хуже уже не может быть, но администрация города умеет удивлять».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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