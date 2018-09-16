В Челябинске продлили режим «черного неба»

Режим «черного неба» в Челябинске продлили до вечера воскресенья.

Как уже сообщал «Новый День», после короткого перерыва на Южном Урале вновь установились метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы. Синоптики предупредили о НМУ в период с 2:00 15 сентября до 11:00 16 сентября. Однако теперь продлили режим «черного неба» до 19:00, включив в список подпадающих под НМУ и Челябинск.

Учитывая, что завтра в городе ожидается юго-восточный ветер НМУ могут быть снова продлены.

Отметим, что горожане жалуются на резкие химические запахи, появляющиеся по ночам, что позволяет предположить: местные промышленные предприятия игнорируют рекомендации синоптиков и объемы выбросов не снижают.

Челябинск, Павел Зварзин

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