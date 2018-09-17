«Как-то так»: челябинки стали реже рожать в День города

В День города родилось почти вдвое меньше юных челябинцев, чем год назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 13 сентября, в день 282-й годовщины Челябинска, у 26 жительниц города родилось 27 детей. Об этом сообщила председатель комитета по социальной политике областного центра Лариса Мошкова.

В день рождения города родились 11 мальчиков 11 и 16 девочек. При этом в областном перинатальном центре у челябинки родилась двойня (2 девочки). Самый крупный малыш родился в ГКБ №9 – мальчик, вес 4 килограмма 140 граммов, рост 55 сантиметров. Больше всего детей родилось здесь же – 7 малышей.

«К сожалению, в этом году меньше детей родилось, чем в прошлом году, но... Вот, как-то так», – заметила чиновница. Напомним, год назад в День города родилось 40 малышей – 16 мальчиков и 24 девочек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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