Челябинскстат: больше всего получают ученые, а меньше всего – учителя

Больше всего на Южном Урале получают ученые, а меньше всего – учителя: Челябинскстат опубликовал данные по зарплате за январь – июль текущего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя зарплата по полному кругу организаций в регионе в июле, согласно официальным данным составила 34 тысячи 270 рублей 90 копеек.

Лидерами стали южноуральцы, занятые научными исследованиями и разработками, получившие за июль в среднем 65 тысяч 139,4 рубля. На втором месте финансовая и страховая деятельность – почти 53 тысячи 900 рублей. На третьем – сфера с размытой формулировкой «Деятельность профессиональная, научная, техническая», где средняя зарплата составляет без малого 45 тысяч 900 рублей.

В промышленном секторе, как обычно, больше всего получают энергетики и газовики – 43 тысячи 780 рублей 20 копеек. Зарплата работников добывающей отрасли – 41 тысяча 37 рублей, обрабатывающей – свыше 39 тысяч. В целом, занятые в промышленности получают 38 тысяч 900 рублей.

Из традиционных аутсайдеров зарплатного рейтинга вперед вырвалась сфера культуры, спорта, досуга и развлечений, где показатели, согласно официальным данным, существенно превысили средние по региону – 37 тысяч 168 рублей 30 копеек. В здравоохранении – 34 тысячи 284 рубля 10 копеек.

А меньше всего на Южном Урале получают занятые в образовании – 19 тысяч 297 рублей. Это почти в 2 раза меньше, чем средняя зарплата в регионе, и на 7,5% меньше, чем в сельскохозяйственной сфере. Чуть дольше получают сотрудники гостиничного бизнеса и общепита – 20 тысяч 60 рублей.

Наибольший рост зарплат за год отмечен в сфере предоставления социальных услуг без обеспечения проживания – плюс 35%. Снижение зафиксировано в секторе государственного управления и обеспечения военной безопасности – минус 2,4% (средняя зарплата в этой сфере составляет без малого 40 тысяч рублей).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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