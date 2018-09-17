Лето задержится на Южном Урале еще несколько дней

Лето задержится на Южном Урале еще пару дней: сегодня днем воздух в южных регионах Челябинской области прогреется до +27, на остальной территории – до +23, в Челябинске – +22.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра тоже обещают теплую погоду: в Челябинске и Магнитогорске +23, в Бредах и Троицке – +25, в северных и западных районах +21.

Со среды начнется понижение температуры и пойдут дожди, а в четверг в большинстве районов области будет не выше +13 и только на востоке – до +16. Впрочем, к воскресенью может немного потеплеть.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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