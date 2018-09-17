Челябинцы познакомятся с легендами наивного искусства

Фестиваль «Дебаркадер» в Челябинске начнется с выставки художников-примитивистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, 17 сентября в областном центре пройдет вернисаж выставки «Коровкин, Букашкин и другие». Это первое мероприятие в рамках IV фестиваля современного искусства «Дебаркадер-2018».

Четвертый форум пройдет под девизом «Невозможность границ» и объединит разные виды искусства: живопись, дизайн, поэзию, театр. Фестиваль продлится до 10 октября, в афишу в общей сложности вошло 12 мероприятий. Первой стартует художественная выставка «Коровкин, Букашкин и другие», прибывшая на Южный Урал из Екатеринбурга. Экспозиция включает около 100 работ пятерых художников-примитивистов.

«В Челябинск мы привозим художников, которые соответствуют девизу фестиваля «Невозможность границ». Как известно, наивные художники не имеют специального художественного образования, они преодолевают границы профессионального искусства и непрофессионального. При этом среди авторов нет слабых, имитирующих, все работы интересные, своеобразные», – отметил куратор выставки Андрей Бобрихин.

Центральной фигурой выступает Евгений Малахин, известный как старик Букашкин, культовая фигура в культурной среде Екатеринбурга: стихотворец, панк-скоморох, народный дворник России – многогранная творческая личность. Экспериментируя с фотографией, он предвосхитил появление ломографии. Писал иконы половой эмалью, когда с красками была напряженка, потом увлекся росписью бетонных заборов, мусорных контейнеров, и даже разработал «теорию помойки».

Его коллега, Альберт Коровкин, прославился в 80-е годы благодаря портретам Сталина и Ленина, которые создавал в сатиричных сюжетах, иронизируя по поводу советской власти.

Ещё один культовый художник – Александр Лысяков. Двадцать лет назад он прекратил свою живописную деятельность, переквалифицировавшись в кузнеца, поэтому работы, представленные на выставке, уникальны.

Всего в рамках «Дебаркадера» будут работать четыре выставочных проекта. Через несколько дней, 20 сентября, в музее состоится презентация международного проекта «Tolerance». Вниманию посетителей будет предложена серия плакатов выдающихся дизайнеров со всего мира. Официальное открытие фестиваля состоится 25 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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