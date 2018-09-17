ММК реализует демографические программы

Около 40 млн рублей выделено в первом полугодии текущего года на предприятиях и в организациях Группы ММК на поддержку материнства и детства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», программа «Поддержка материнства и стимулирование рождаемости» реализуется ММК с 2004 года.

В рамках этой программы женщины, начиная с 13 недели беременности и до возникновения права на отпуск по беременности и родам, освобождаются от работы с сохранением средней заработной платы при условии обязательного посещения центра «Материнство», занимающегося физической и психологической подготовкой женщин. Беременные женщины имеют возможность бесплатно посещать ВСК «Аквапарк» и по медицинским показаниям получать лечебно-профилактические процедуры в городском санатории-профилактории «Южный». Таким образом, создается благоприятная атмосфера в период беременности и оказывается последующая помощь со стороны работодателя в виде материальной поддержки.

В рамках программы стимулирования рождаемости и поддержки материнства и детства в первом полугодии 2018 года 260 женщин на ММК получили по 14000 рублей материальной помощи на сумму более 23 млн рублей. Почти полутора тысячам женщин, находившимся в отпуске по уходу за ребенком перечислена ежемесячная материальная помощь на сумму 9 млн рублей. На все направления данной программы ММК в первом полугодии направил 14,7 млн рублей.

Еще 12 млн рублей израсходовано на ММК за шесть месяцев на программу поддержки многодетных семей, в рамках которой оказана поддержка по 12 направлениям 445 многодетных семей, в которых воспитывается 1409 детей в возрасте до 18 лет.

Таким образом, общие затраты комбината на программы стимулирования рождаемости, поддержки материнств и детства, а также поддержки многодетных семей составили в первом полугодии 26,7 млн рублей, а по Группе ММК – около 40 млн рублей.

Демографическая политика в Группе приносит свои результаты. Программой «Поддержка многодетных семей», принятой к реализации с 2008 года, в 2017 году были охвачены 1064 семьи работников Группы ММК, имеющих 3-х и более детей в возрасте до 18-ти лет. В этих семьях воспитывается более 3 340 детей. В начале реализации программы таких семей было всего 160.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 17.09.18

Лето задержится на Южном Урале еще несколько дней. / Челябинцы познакомятся с легендами наивного искусства. / Челябинскстат: больше всего получают ученые, а меньше всего – учителя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»