Экс-главе южноуральского села предъявили новые обвинения

Осужденная экс-глава поселения в Челябинской области стала фигурантом нового уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурором Кунашакского района выявлены новые факты превышения должностных полномочий бывшим главой сельского поселения. В ходе проверки соблюдения земельного законодательства в Усть-Багарякском сельском поселении выявлен факт незаконного предоставления земельного участка жителю Каменска-Уральского.

«Установлено, что бывшая глава сельского поселения по просьбе своего родственника изготовила и выдала выписку из похозяйственной книги о том, что ему принадлежит на праве постоянного бессрочного пользования земельный участок в селе Усть-Багаряк. Тогда как фактически он никогда уральцу не предоставлялся, и по данному адресу он никогда не проживал.

В последующем специалист администрации Усть-Багарякского сельского поселения, действовавшая по доверенности от имени родственника главы поселения, на основании этого подложного документа оформила правоустанавливающие документы.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения в отношении бывшей главы поселения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

Следует отметить, что бывшая глава Усть-Багарякского сельского поселения ранее осуждена Кунашакским районным судом за совершение аналогичных преступлений, в Сосновском следственном отделе расследуются уголовные дела по аналогичным эпизодам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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